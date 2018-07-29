Большей безвкусицы не найти, – в сети беспощадно раскритиковали образ Насти Каменских

Настя Каменских привлекла внимание поклонников выходом на красную дорожку в Баку. Ее образ беспощадно раскритиковали пользователи сети.

Певица Настя Каменских приняла участие в российском фестивале "Жара", который традиционно состоялся в азербайджанском Баку. К светскому мероприятию артистка тщательно подготовилась, привлекая свою творческую команду к созданию эффектного образа.

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Подготовка к выступлениям, красным дорожкам – это очень волнительно и ответственно. И без всех этих людей я бы не справилась. Спасибо моей NK-команде,

– написала Настя Каменских под фото из Баку.

Для фестиваля звезда выбрала спортивные красные штаны и блестящий топ. Яркий наряд Настя Каменских дополнила босоножками на каблуках и темным макияжем.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 27 Лип 2018 р. о 5:37 PDT

Однако, вместо комплиментов пользователи сети беспощадно раскритиковали образ Насти Каменских. Многие поклонники певицы отметили, что с таким макияжем артистка выглядит значительно старше. "Что с ней произошло? Старая какая-то", "Очень сильно постарела", "Этот макияж очень добавляет тебе лет", – отметили люди.

Не обошли вниманием пользователи сети и одежду певицы: "Наряд ужасный, такая эффектная девушка и настолько нелепо одетая", "Ну и мода теперь", "Безвкусица", "Я себя слепила из того, что было", "Похожа на вешалку", "Яркий пример потери своего имиджа, своего стиля и лица".