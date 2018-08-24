Болтон может повлиять на отношение Трампа к Украине, – Рыбачук

На парад ко Дню Независимости в Киеве прибыл советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Мнение Болтона об Украине для президента США очень важно, поэтому такая встреча может иметь серьезное влияние на отношение Трампа к Украине.

Об этом сообщил в эфире 24 канала политический эксперт Олег Рыбачук.

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"Болтон – один из создателей президента США Дональда Трампа. Он один из людей, которые занимаются стратегией. Трамп прислал не просто формального представителя, а близкого человека, который реально влияет на его президентские решения", – заявил эксперт.

По его словам, нет никаких сомнений, что Болтон проведёт встречу с Министром обороны Украины, а также с Президентом Украины Петром Порошенко. Роль США для Украины определяющая. НАТО – это союз равных государств, однако США намного ровнее.

Для того, чтобы Украина приняли в НАТО, надо очень хорошо понимать, что 70% требований к НАТО, это базовые демократические институты. Предстоит ряд вещей, которые нам не избежать, если мы хотим быть Европейской страной,

– отметил Рыбачук.