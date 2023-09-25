Выглядела ужасно: жители Москвы забили тревогу из-за "бомбы" на одной из улиц города

Москвичи заметили на улице "взрывчатку". Прибывшая по вызову полиция выяснила, что "опасный" предмет оставили срочники.

Этот инцидент произошел днем 24 сентября. На одной из московских улиц – Стандартной – внимание прохожих привлекла "бомба", лежавшая у забора.

Смотрите также "Хороший маршрут": Буданов объяснил появление дронов у резиденции Путина

"Взрывчатку" потеряли срочники

Находка выглядела страшно: это была коробка с проводами. Силовики, прибывшие по вызову напуганых горожан, окружили улицу.

Впрочем, впоследствии выяснилось, что повода для паники нет. Бомба оказалась учебной. Также установили и виновников тревоги. Ими оказались срочники, которые накануне участвовали в антитеррористических учениях и просто забыли унести с собой реквизит.

Можем предположить, что забывчивые солдаты получили наганяй от командования, а жители столицы страны-агрессорки заработали панические атаки.

Мобилизация в России: последние новости