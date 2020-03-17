Борьба с коронавирусом в Одессе: как дезинфицируют рынки

Новый рынок – один из крупнейших продуктово-бытовых рынков в Одессе – обработали специальным раствором, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Как сообщила дирeкция рынка, такую ​​дезинфекцию провели впервые. Рынок закрыли от посетителей на время проведения санитарной обработки.

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Дезинфицирующее средство – "Кристалл 900". Этот состав утвержден Европейской комиссией и Министерством здравоохранения, представитель которого сегодня здесь. Мы раньше применяли его, но не в таком масштабе. Делаем это для людей, чтобы доказать, что можем защищаться, а также чтобы работу рынка не парализовало,

– прокомментировал заместитель директора Нового рынка Самвел Барсегян.

Раствор не вреден для экологии и действует достаточно эффективно, убедили в дерекции.

Специальным веществом обработали овощные и продуктовые ряды, мясо-молочный корпус, пешеходные зоны и прилегающую территорию вокруг рынка. Дезинфицирующее средство убивает возбудителей туберкулеза, ВИЧ/СПИДа, коронавируса, а также других вирусов всех видов и инфекций, пояснил частный предприниматель Андрей Козлов. Он добавил, что этим раствором уже делали дезинфекцию, но сейчас осуществили в большей концентрации, так как ранее ограничивались исключительно профилактикой.

Дезинфекция Нового рынка в Одессе

Сейчас мы должны проводить дезинфекцию, чтобы предотвратить серьезные проблемы. Весь рынок будем обрабатывать таким образом по понедельникам. Маленькие магазинчики будем дезинфицировать два раза в неделю,

– сказал Козлов.

Стоимость особой санитарной обработки – коммерческая тайна, по словам частного предпринимателя. Новый рынок будет работать в штатном рeжиме. Для арендаторов Нового рынка в Одeссе также централизованно закупили 1000 масок и дезинфицирующее средство для обработки "Сeптолин".

"В ближайшее время на всех рабочих местах будут поставлены такие емкости для дезинфикации рук. И арендаторы, и посетители могут ими пользоваться", – подытожил заместитель директора продуктового рынка.

Напомним, Одесса также присоединилась к усилению ограничений из-за карантина. В городе с полуночи 16 марта прекратили работу всех учреждений общего пользования, если там собираются более 10 человек.

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Ограничения в Одессе - закрываются:

Кинотеатры, театры, музеи, галереи, библиотеки, другие культурные и развлекательные заведения.

Детские развлекательные центры и клубы, площадки, среди которых и спортивные.

Фитнес-клубы, тренажерные залы, бассейны, стадионы.

Зоопарки, водные парки, парки аттракционов.

Все магазины, кроме продуктовых и аптек.

Торгово-развлекательные центры.

Строительные и другие рынки, кроме продуктовых.

Рестораны, заведения общественного питания.

Закрывают также и другие заведения – "на усмотрение и под личную ответственность руководителя". Городской голова Одессы Геннадий Труханов объяснил, что эти рeкомeндации имеют исключительно рекомендательный характeр.