18:17
17 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кремлевские колдуны против коронавируса. Рогозин и дама его сердца
      Вєсті Кремля
      23:08, 16 марта
      Вести.UA: Гордон поборет коронавирус. Трещина в “Слуге народа”
      Вєсті.UA
      19:52, 16 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Борьба с коронавирусом в Одессе: как дезинфицируют рынки

      - Читати новину українською

      Новый рынок – один из крупнейших продуктово-бытовых рынков в Одессе – обработали специальным раствором, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

      Как сообщила дирeкция рынка, такую ​​дезинфекцию провели впервые. Рынок закрыли от посетителей на время проведения санитарной обработки.

      Все новости по теме Карантин в Украине 2020

      Дезинфицирующее средство – "Кристалл 900". Этот состав утвержден Европейской комиссией и Министерством здравоохранения, представитель которого сегодня здесь. Мы раньше применяли его, но не в таком масштабе. Делаем это для людей, чтобы доказать, что можем защищаться, а также чтобы работу рынка не парализовало,
      – прокомментировал заместитель директора Нового рынка Самвел Барсегян.

      Раствор не вреден для экологии и действует достаточно эффективно, убедили в дерекции.

      Специальным веществом обработали овощные и продуктовые ряды, мясо-молочный корпус, пешеходные зоны и прилегающую территорию вокруг рынка. Дезинфицирующее средство убивает возбудителей туберкулеза, ВИЧ/СПИДа, коронавируса, а также других вирусов всех видов и инфекций, пояснил частный предприниматель Андрей Козлов. Он добавил, что этим раствором уже делали дезинфекцию, но сейчас осуществили в большей концентрации, так как ранее ограничивались исключительно профилактикой.

      Дезинфекция Нового рынка в Одессе

      Сейчас мы должны проводить дезинфекцию, чтобы предотвратить серьезные проблемы. Весь рынок будем обрабатывать таким образом по понедельникам. Маленькие магазинчики будем дезинфицировать два раза в неделю,
      – сказал Козлов.

      Стоимость особой санитарной обработки – коммерческая тайна, по словам частного предпринимателя. Новый рынок будет работать в штатном рeжиме. Для арендаторов Нового рынка в Одeссе также централизованно закупили 1000 масок и дезинфицирующее средство для обработки "Сeптолин".

      "В ближайшее время на всех рабочих местах будут поставлены такие емкости для дезинфикации рук. И арендаторы, и посетители могут ими пользоваться", – подытожил заместитель директора продуктового рынка.

      Напомним, Одесса также присоединилась к усилению ограничений из-за карантина. В городе с полуночи 16 марта прекратили работу всех учреждений общего пользования, если там собираются более 10 человек.

      Карантин в Украине: ситуация на улицах Киева и Львова - фото, видео

      Ограничения в Одессе - закрываются:

      • Кинотеатры, театры, музеи, галереи, библиотеки, другие культурные и развлекательные заведения.
      • Детские развлекательные центры и клубы, площадки, среди которых и спортивные.
      • Фитнес-клубы, тренажерные залы, бассейны, стадионы.
      • Зоопарки, водные парки, парки аттракционов.
      • Все магазины, кроме продуктовых и аптек.
      • Торгово-развлекательные центры.
      • Строительные и другие рынки, кроме продуктовых.
      • Рестораны, заведения общественного питания.

      Закрывают также и другие заведения – "на усмотрение и под личную ответственность руководителя". Городской голова Одессы Геннадий Труханов объяснил, что эти рeкомeндации имеют исключительно рекомендательный характeр.

      В Черновцах умерла женщина, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус: детали
      сегодня
      Автор: Екатерина Петренко
      Теги: Новости Одессы Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020 Публикации Статьи Фотоновости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:05 Чрезвычайное положение в Украине: что значит и как жить в его условиях
      Ірина Поліщук
      сегодня , 17:47 Как правильно носить маску против коронавируса: инструкция
      Анастасія Кушпіт
      16 марта , 21:47 IPO 2020. Инвестиционные возможности
      16 марта , 14:00 Старое авто или новое в кредит: что выгоднее
      сегодня , 17:30 Экс-глава Укрзализныци покупал элитные авто вместо ремонта поездов
      Сергій Лещенко
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук