14:56
27 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БУНТ В ОДЕССКОЙ КОЛОНИИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРОПАРЛАМЕНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин может захватить Лондон. Страшная помста президента РФ
      Вєсті Кремля
      19:07, 25 мая
      Вести.UA. Жир: Луценко хочет к Зеленскому. Карьера Гройсмана в шоубизе
      Вєсті.UA
      16:40, 25 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      09:00, 24 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      БУНТ В ОДЕССКОЙ КОЛОНИИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРОПАРЛАМЕНТ

      Борьба за губернатора Харьковщины: Аваков и Кернес не готовы выпускать область из своих рук

      11 Читати новину українською
      Юлия Светличная
      Юлия Светличная / 2day.kh.ua

      После победы Владимира Зеленского на выборах президента, большинство губернаторов ушло в отставку, либо заявили о таком намерении.

      В Харькове же отставку главы областной администрации ждут еще с декабря прошлого года. Тогда Юлия Светличная могла потерять пост из-за главы администрации президента Игоря Райнина (Светличная является его протеже – ред), о его скорой отставке сообщали многие СМИ, но ситуация не имела продолжение, так как впереди была избирательная кампания и смена главы АП могла быть воспринята как бегство крыс с тонущего корабля. И казалось бы, сейчас Юлия Светличная должна уходить после проигрыша Петра Порошенко на выборах, но нет, ей удалось за это время найти нового надежного покровителя.

      Так, 22 мая во время общения с журналистами, Юлия Светличная отказалась отвечать, поступали ли ей предложения от новоизбранного президента о продлении политической карьеры. На уточняющие вопросы журналистов Светличная отвечать отказалась, а глава пресс-службы ХОГА добавила: комментариев не будет.

      Два центра влияния

      Пауза с отставкой губернатора связаны с борьбой двух центров влияния. Во-первых, о желании вернуть контроль за областью заявил мэр Харькова Геннадий Кернес. Не так давно он уже опробовал такой формат, когда губернатором был подконтрольный ему Михаил Добкин. Мэр Харькова заручился в этом вопросе поддержкой олигарха Павла Фукса и теперь они двигают кандидатура Игоря Терехова (первого заместителя мэра – ред). По данным Обозревателя, кандидатура Терехова была согласована в ходе встречи Кернеса с олигархом Игорем Коломойским во второй половине апреля.

      Источники издания утверждают, что Фукс лоббирует назначение первого зама Кернеса на должность главы ОГА якобы от имени новоизбранного президента Владимира Зеленского. В Украине Фукс известен скупкой токсичных активов у окружения беглого экс-президента Виктора Януковича. В 2018 году Фукс создал 18 компаний, чтобы оформить на них около 15 газовых месторождений в Украине. Павел Фукс родился в Харькове, затем перебрался в Москву, где прожил долгое время и заработал капитал.

      С другой стороны, глава МВД Арсен Аваков хочет сохранить свое влияние в регионе и за последние месяцы нашел взаимопонимание с Юлией Светличной. Именно из-за поддержки главы МВД Светличная не пишет заявление об отставке.

      Старые грабли или "Брежнев" в юбке

      Оба сценария с назначением на главу ОДА ибо человека Кернеса-Фукса, либо Авакова, чревата серьезными рисками для области. При усилении позиции Кернеса, как это было во время Добкина, вновь появятся очередные кооперативные схемы. Так, по данным журналистов, за все годы у власти Михаила Добкина и Геннадия Кернеса самую дорогую харьковскую землю отдавали "нужным людям" просто бесплатно. По кооперативной схеме от государства отделили более 900 гектаров земли.

      Кроме того, об аппетитах городского головы стало известно широкой публике из программы "Наші гроші з Денисом Бігусом", журналисты которой проанализировали инстаграм гражданской жены Кернеса, которой в декларации мэра нет. Пока Кернес с 2015 года декларирует аренду комнаты в доме пенсионера и гостиничный номер, его гражданская жена Оксана Гайсинская обладает шикарным автопарком, недвижимостью и бывшими бизнесами Кернеса и отдыхает в люксовых отелях мира.

      С другой стороны, Светличная занимает пост главы ОГА с 2016 года, за это время ей разве что удалось наладить постоянное присутствие в СМИ, при этом она не смогла сплотить вокруг себя региональные элиты, чтобы хоть как-то противостоять Кернесу. Иногда, из-за присутствия в медиа по поводу и без, над ней даже подшучивали, в частности, сравнивали с Брежневым.

      При этом, первым сигналом для Светличной о скорой "войне" с мэром была его пресс-конференция в конце декабря прошлого года. Тогда Кернес в присутствии журналистов критично отозвался о деятельности главы ХОГА, назвав отношения с ней "неудовлетворительными". "Я не приветствую ее тактическую политику восхвалять себя", – сообщил мэр Харькова.

      "Почти два года из-за чиновников ХОГА не можем согласовать проект реконструкции зоопарка. Действуют они с ведома Юлии Светличной. Она категорически против имиджевых проектов, которые реализуются в городе Харькове", – заявил тогда Геннадий Кернес.

      Фактически это был первый публичный резкий выпад Кернеса в адрес Светличной после долгого перемирия.

      blog_ava
      Коломойский назвал партии, которые поддержит на выборах в Раду
      сегодня
      1445
      Теги: Новости политики Новости Харькова Геннадий Кернес
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Борьба за губернатора Харьковщины: Аваков и Кернес не готовы выпускать область из своих рук
      сегодня , 14:52 Борьба за губернатора Харьковщины: Аваков и Кернес не готовы выпускать область из своих рук
      11
      Послуга Ахметову: які рішення ухвалив уряд перед відставкою Гройсмана
      сегодня , 12:30 Послуга Ахметову: які рішення ухвалив уряд перед відставкою Гройсмана
      Сергій Лещенко 623
      Рішення трибуналу ООН не призведе до звільнення українських моряків
      сегодня , 12:17 Рішення трибуналу ООН не призведе до звільнення українських моряків
      Блог Соцмережі 901
      Росія впадає в рецесію, – Handelsblatt
      сегодня , 11:15 Росія впадає в рецесію, – Handelsblatt
      Світові Медіа 4809
      Кто такой Дмитрий Разумков: биография лидера партии "Слуга народа"
      сегодня , 11:07 Кто такой Дмитрий Разумков: биография лидера партии "Слуга народа"
      Наталя Боднар 3571
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук