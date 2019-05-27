Борьба за губернатора Харьковщины: Аваков и Кернес не готовы выпускать область из своих рук

После победы Владимира Зеленского на выборах президента, большинство губернаторов ушло в отставку, либо заявили о таком намерении.

В Харькове же отставку главы областной администрации ждут еще с декабря прошлого года. Тогда Юлия Светличная могла потерять пост из-за главы администрации президента Игоря Райнина (Светличная является его протеже – ред), о его скорой отставке сообщали многие СМИ, но ситуация не имела продолжение, так как впереди была избирательная кампания и смена главы АП могла быть воспринята как бегство крыс с тонущего корабля. И казалось бы, сейчас Юлия Светличная должна уходить после проигрыша Петра Порошенко на выборах, но нет, ей удалось за это время найти нового надежного покровителя.

Так, 22 мая во время общения с журналистами, Юлия Светличная отказалась отвечать, поступали ли ей предложения от новоизбранного президента о продлении политической карьеры. На уточняющие вопросы журналистов Светличная отвечать отказалась, а глава пресс-службы ХОГА добавила: комментариев не будет.

Два центра влияния

Пауза с отставкой губернатора связаны с борьбой двух центров влияния. Во-первых, о желании вернуть контроль за областью заявил мэр Харькова Геннадий Кернес. Не так давно он уже опробовал такой формат, когда губернатором был подконтрольный ему Михаил Добкин. Мэр Харькова заручился в этом вопросе поддержкой олигарха Павла Фукса и теперь они двигают кандидатура Игоря Терехова (первого заместителя мэра – ред). По данным Обозревателя, кандидатура Терехова была согласована в ходе встречи Кернеса с олигархом Игорем Коломойским во второй половине апреля.

Источники издания утверждают, что Фукс лоббирует назначение первого зама Кернеса на должность главы ОГА якобы от имени новоизбранного президента Владимира Зеленского. В Украине Фукс известен скупкой токсичных активов у окружения беглого экс-президента Виктора Януковича. В 2018 году Фукс создал 18 компаний, чтобы оформить на них около 15 газовых месторождений в Украине. Павел Фукс родился в Харькове, затем перебрался в Москву, где прожил долгое время и заработал капитал.

С другой стороны, глава МВД Арсен Аваков хочет сохранить свое влияние в регионе и за последние месяцы нашел взаимопонимание с Юлией Светличной. Именно из-за поддержки главы МВД Светличная не пишет заявление об отставке.

Старые грабли или "Брежнев" в юбке

Оба сценария с назначением на главу ОДА ибо человека Кернеса-Фукса, либо Авакова, чревата серьезными рисками для области. При усилении позиции Кернеса, как это было во время Добкина, вновь появятся очередные кооперативные схемы. Так, по данным журналистов, за все годы у власти Михаила Добкина и Геннадия Кернеса самую дорогую харьковскую землю отдавали "нужным людям" просто бесплатно. По кооперативной схеме от государства отделили более 900 гектаров земли.

Кроме того, об аппетитах городского головы стало известно широкой публике из программы "Наші гроші з Денисом Бігусом", журналисты которой проанализировали инстаграм гражданской жены Кернеса, которой в декларации мэра нет. Пока Кернес с 2015 года декларирует аренду комнаты в доме пенсионера и гостиничный номер, его гражданская жена Оксана Гайсинская обладает шикарным автопарком, недвижимостью и бывшими бизнесами Кернеса и отдыхает в люксовых отелях мира.

С другой стороны, Светличная занимает пост главы ОГА с 2016 года, за это время ей разве что удалось наладить постоянное присутствие в СМИ, при этом она не смогла сплотить вокруг себя региональные элиты, чтобы хоть как-то противостоять Кернесу. Иногда, из-за присутствия в медиа по поводу и без, над ней даже подшучивали, в частности, сравнивали с Брежневым.

При этом, первым сигналом для Светличной о скорой "войне" с мэром была его пресс-конференция в конце декабря прошлого года. Тогда Кернес в присутствии журналистов критично отозвался о деятельности главы ХОГА, назвав отношения с ней "неудовлетворительными". "Я не приветствую ее тактическую политику восхвалять себя", – сообщил мэр Харькова.

"Почти два года из-за чиновников ХОГА не можем согласовать проект реконструкции зоопарка. Действуют они с ведома Юлии Светличной. Она категорически против имиджевых проектов, которые реализуются в городе Харькове", – заявил тогда Геннадий Кернес.

Фактически это был первый публичный резкий выпад Кернеса в адрес Светличной после долгого перемирия.