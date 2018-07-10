Борца за украинскую независимость Левка Лукьяненко похоронили на Байковом кладбище

Во вторник, 10 июля, в Киеве попрощались с отцом восстановления украинской государственности Левком Лукьяненко, который умер 7 июля после затяжной болезни. Процессия началась в Доме Правительства и продолжилась во Владимирском соборе. На церемонию прощания пришли тысячи украинцев. Похоронили Льва Григорьевича на Байковом кладбище.

24 августа, в День Независимости Украины, ему бы исполнилось 90 лет.

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Кроме родных и близких, почтили Льва Григорьевича и первые лица государства Петр Порошенко, Владимир Гройсман, Андрей Парубий.

Украинцы пришли отдать последнюю честь Левку Григорьевичу Лукьяненко

Украинцы знают Льва Григорьевича как человека, с руки которого родился "Акт провозглашения независимости Украины". Как диссидента и советского политзаключенного, приговоренного к смертной казни за антисоветскую деятельность.

Сотни украинцев возлагают цветы и венки на могилу Левко Лукьяненко

Собратья вспомнят его как человека светлого, духовного, но твердого в убеждениях и упорного.

В его лице мы имеем фигуру абсолютно уникальную. И не потому, что другие – меньшие. А потому, что он такой большой,

– сказал собрат Левка Лукьяненко Владимир Яворивский.

Левко Лукьяненко 27 лет просидел в советских тюрьмах, а потому призвал к бескомпромиссной борьбе с Москвой. Особенно болезненно воспринимал он новости об украинцах-политзаключенных Москвы XXI века.

Байковое кладбище в Киеве – последнее место отдыха национального героя.