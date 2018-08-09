"Бордо" именитый клуб и фаворит, но "Мариуполь" будет бороться, – Руслан Фомин

Нападающий "Мариуполя" Руслан Фомин накануне матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против "Бордо" дал комментарий.

Украинский футболист заявил, что французы – фавориты противостояния.

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Конечно, это знаменитая команда, с историей. "Бордо" знают в Европе, они часть играют в еврокубках, поэтому французы, наверное, фавориты нашей пары. Но мы будем бороться. Впереди 180 минут и я уверен, что все решится только в ответном матче во Франции. Сейчас до начала первого матча шансы 50 на 50, а на поле уже увидим, как будут складываться события, – сказал Фомин изданию "Команда №1".

Напомним, матч между "Мариуполем" и "Бордо" состоится в четверг, 9 августа. Начало матча в 20:00. Ответный матч – 16 августа во Франции. Победитель этой пары сыграет за выход в групповой стадии с победителем пары "Ягеллония" – "Гент". Стоит отметить, что за бельгийский клуб выступают сразу два украинца – защитник Пластун и нападающий Яремчук.

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