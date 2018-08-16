Бордо – Мариуполь: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

Матч между французским "Бордо" и "Мариуполем" начнется в 21:45. И будет доступен украинским зрителям как по телевидению, так и онлайн.

Матчи "Мариуполя" в этом сезоне транслируют телеканалы "Футбол 1/2". Именно на "Футбол 2" и будут транслировать игру из Франции.

Читайте также: Бордо – Мариуполь: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Комментировать матч доверили Роману Тимощуку. За 45 минут до начала матча – в 21:00 – на канале начнет действовать студия, где своими мыслями поделятся эксперты и гости студии. Они же и будут разбирать игру после окончания.

Кроме просмотра матча по телевизору, есть возможность смотреть игру онлайн на сайте Oll.tv. Однако трансляция платная – 29 гривен за доступ на 24 часа и 59 гривен за месячный доступ. Но для просмотра надо пройти регистрацию.

Текстовую онлайн-трансляцию матча проведет сайт Футбол24. Обзор матча и видео голов – сразу после окончания на сайте 24 канала.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24