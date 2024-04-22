Системы ПВО без ракет – это как пистолет без патронов, – Боррель с призывом к странам ЕС
Евросоюз работает над тем, чтобы обеспечить Украину новыми системами ПВО и ракетами к ним. Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и безопасности подчеркнул важность оружия.
Об этом Боррель сказал накануне заседания в Люксембурге, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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Что сказал Боррель о ПВО и ракетах
Глава европейской дипломатии отметил, что он неоднократно обращался к государствам-членам евроблока с просьбой пересмотреть собственные запасы, чтобы увеличить военную поддержку Украины.
Нам нужно больше боеприпасов. Нам нужно больше пусковых установок. Пусковые установки без ракет – это как пистолет без патронов. Нам нужно и то, и другое,
– сказал Жозеп Боррель.
Он призвал государства-члены ЕС поставить ракеты к уже имеющимся системам ПВО в Украине, а также рассмотреть, как еще можно помочь Киеву.
Перед этим Верховный представитель ЕС говорил, что европейские страны имеют ориентировочно 100 батарей Patriot, однако не могут предоставить Киеву семь.
После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что наше государство нашло в мире 100 свободных батарей. Ведь в некоторых соседних странах более чем одна батарея занимается охраной порта или аэродрома. Министр предложил странам одолжить нам батареи и пообещал вернуть, как только это будет нужно.
Трипольскую ТЭС Россия уничтожила из-за отсутствия ракет
- Россия атаковала Трипольскую теплоэлектростанцию во время массированной атаки 11 апреля 2024 года. Станцию враги уничтожили полностью. Она обеспечивала светом почти 3 миллиона человек и была крупнейшим поставщиком электричества в Киевской, Житомирской и Черкасской областях.
- Владимир Зеленский впоследствии рассказал, что станцию Кремль уничтожил потому, что ракет для защиты станции у нас осталось 0. Президент объяснил, что на Трипольскую ТЭС летело 11 ракет. Из них семь первых Украина уничтожила, однако другие 4 российские ракеты уничтожили ТЭС. Их Украина сбить не могла, потому что у наших военных закончились боеприпасы для систем ПВО.
- Комментируя это, Жозеп Боррель заявил, что дешевле предоставить Вооруженным Силам Украины системы Patriot, чем строить электростанцию, которую разрушили россияне.
- Известно, что одну систему Patriot Украине как можно быстрее передаст Германия. Также во время заседания Совета Украина – НАТО 19 апреля страны Альянса согласовали поставить Украине больше систем ПВО.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс пересмотрел имеющиеся системы ПВО и нашел средства защиты для Украины, включая Patriots. Однако чиновник не назвал их количество, заявив, что это секретная информация и часть оборонного планирования Альянса.