Системы ПВО без ракет – это как пистолет без патронов, – Боррель с призывом к странам ЕС

Евросоюз работает над тем, чтобы обеспечить Украину новыми системами ПВО и ракетами к ним. Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и безопасности подчеркнул важность оружия.

Об этом Боррель сказал накануне заседания в Люксембурге, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Что сказал Боррель о ПВО и ракетах

Глава европейской дипломатии отметил, что он неоднократно обращался к государствам-членам евроблока с просьбой пересмотреть собственные запасы, чтобы увеличить военную поддержку Украины.

Нам нужно больше боеприпасов. Нам нужно больше пусковых установок. Пусковые установки без ракет – это как пистолет без патронов. Нам нужно и то, и другое,

– сказал Жозеп Боррель.

Он призвал государства-члены ЕС поставить ракеты к уже имеющимся системам ПВО в Украине, а также рассмотреть, как еще можно помочь Киеву.

Перед этим Верховный представитель ЕС говорил, что европейские страны имеют ориентировочно 100 батарей Patriot, однако не могут предоставить Киеву семь.

После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что наше государство нашло в мире 100 свободных батарей. Ведь в некоторых соседних странах более чем одна батарея занимается охраной порта или аэродрома. Министр предложил странам одолжить нам батареи и пообещал вернуть, как только это будет нужно.

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