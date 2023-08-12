В Москве снова испугались беспилотников: россияне жаловались, почему не работает ПВО

В Москве днем 12 августа снова был замечен беспилотник. Россияне изрядно испугались неизвестного дрона и начали жаловаться, почему его не сбило российское ПВО.

Кадры с беспилотником в сети обнародовали обеспокоенные жители Москвы. Неудивительно, что россияне начали бояться дронов, ведь накануне, 11 августа, они тоже атаковали российскую столицу, передает 24 Канал.

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Дроны – частые гости в Москве

В сети сообщалось, что неизвестный беспилотник видели над МКАДом. Россияне сразу начали жаловаться, почему ПВО его до сих пор не сбило.

Неизвестный БпЛА в Москве: смотрите видео

оккупанты традиционно не комментировали появление беспилотника в Москве. Также не сообщалось о взрывах в российской столице. Можно предположить, что кремлевским пропагандистам и провластным СМИ "посоветовали" не комментировать какие-либо атаки на Москву.

Беспилотники летают над Москвой постоянно