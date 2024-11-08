Есть западные детали: в ГУР по косточкам разобрали, из чего состоит редкий дрон "Охотник"

Главное управление разведки на портале War & Sanctions обнародовало компоненты БпЛА С-70 "Охотник". Этих дронов у врага всего несколько, но они несут авиационные бомбы УМПБ Д-30.

США, Германия, Швейцария – из таких стран происходят детали, которыми россияне начиняют свои машины смерти. Информацию передает 24 Канал со ссылкой на War & Sanctions. Ранее мы подробно писали, что можно найти на портале War & Sanctions.

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Из чего состоит БПЛА "Охотник"

6 ноября Главное управление разведки Министерства обороны опубликовало на портале War & Sanctions 30 компонентов "новейшего" российского БПЛА С-70 "Охотник", который потерял управление и был сбит 5 октября 2024 года недалеко от города Константиновка Донецкой области. Как и любое другое российское оружие, российский "стелс с искусственным интеллектом" не может летать без иностранных компонентов: Analog Devices, Texas Instruments и Xilinx-AMD (США), Infineon Technologies (Германия), STMicroelectronics (Швейцария) и так далее,

– сообщили разведчики.

Остатки дрона "Охотник" / Фото предоставлены ГУР

Оккупанты имели только четыре прототипа С-70 "Охотник". Стоимость каждого составляет около 15 миллионов долларов. Теперь на портале War & Sanctions можно подробно ознакомиться с электронной компонентной базой одного из них.

В ГУР подробно проанализировали иностранные детали в БПЛА "Охотник" / Скриншоты 24 Канала

"Производители идентифицированных компонентов и весь цивилизованный мир должны принять меры для блокирования поставок технологий для российской машины смерти. "Охотник", среди прочего, является носителем авиационных бомб УМПБ Д-30, которыми Россия уничтожает гражданскую инфраструктуру Украины", – отметили в ГУР.



"Охотник" сбрасывает авиабомбу на испытаниях / Скриншот 24 Канала

Россияне активно используют иностранные компоненты в оружии. Например, по сообщению Владимира Зеленского, за октябрь в "Шахедах" использовали 170 тысяч иностранных компонентов.