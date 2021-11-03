Сотрудники коммунального предприятия "Городская ритуальная служба" Днепровского горсовета требовали от людей взятку за захоронение.

Очевидно, злоумышленники понимали, что количество умерших от коронавируса увеличивается и хотели заработать на этом. Об этом рассказали в прокуратуре 1 ноября.

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Более 10 тысяч за захоронение

Выяснилось, что начальник участка одного из кладбищ Днепра и два его подчиненных брали взятки у местных жителей за захоронение.

За место на кладбище и выкапывание могилы они требовали неправомерную выгоду в размере от 6 до 10 тысяч гривен. Поскольку пострадавшие не имели другого выхода, потому что родных надо было похоронить, они вынуждены были соглашаться.

При этом за предоставление услуг по захоронению одного лица коммунальное предприятие фактически получало 1 436 гривен.

Набрали взяток на 100 тысяч

В течение апреля – мая правоохранители задокументировали 15 фактов взяточничества со стороны коммунального предприятия "Городская ритуальная служба". Общая сумма неправомерной выгоды составляет более 100 тысяч гривен.

Сейчас двух других соучастников объявили в розыск. Следственные действия продолжаются.