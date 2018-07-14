Брат Джулии Робертс и украинские звезды: кто побывал на открытии кинофестиваля в Одессе
В Одессе стартовал девятый международный кинофестиваль, который привлек внимание голливудских и отечественных звезд. Торжественное открытие фестиваля состоялось 13 июля.
Пышная церемония и красная дорожка – Одесса радушно встретила гостей города на светском мероприятии. Немало украинских знаменитостей приняли участие в открытии кинофестиваля. В частности, на красной дорожке засветился участник Украины на Евровидении 2018 MELOVIN, основательница ОКМФ Виктория Тигипко, актриса Ада Роговцева, певица Анна Завальская, актер и юморист Антон Лирник, участница коллектива "Студия "Квартал 95" Елена Кравец и другие высокопоставленные гости. Кроме этого, Одессу посетил брат Джулии Робертс – Эрик Робертс.
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Я ожидаю много развлечений и новых впечатлений, – отметил голливудский гость в "Думская".
Эрик Робертс
Известно, что на протяжении киномероприятия состоится показ 108 фильмов из 95 стран мира. Во время церемонии открытия был представлен список кинолент и жюри фестиваля.
Организаторы Одесского международного кинофестиваля установили дресс-код для гостей праздника – Black Tie – согласно которому участники должны были прийти на событие в смокингах, а женщины – в элегантный вечерних платьях. Однако среди приглашенных гостей нашлись такие, кто нарушил установленные правила.
MELOVIN
Виктория Тигипко
Легендарная Ада Роговцева
Анна Завальская
Актер Алексей Тритенко
Травести-дива Монро
Елена Кравец
Наталия Бузько – актриса "Маски-шоу"
Экстравагантные гости церемонии
Роман Сеник – музеевед
Катерина Молчанова – актриса и жюри фестиваля
Писатель Михаил Жванецкий
Борис Барский