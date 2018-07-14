Брат Джулии Робертс и украинские звезды: кто побывал на открытии кинофестиваля в Одессе

В Одессе стартовал девятый международный кинофестиваль, который привлек внимание голливудских и отечественных звезд. Торжественное открытие фестиваля состоялось 13 июля.

Пышная церемония и красная дорожка – Одесса радушно встретила гостей города на светском мероприятии. Немало украинских знаменитостей приняли участие в открытии кинофестиваля. В частности, на красной дорожке засветился участник Украины на Евровидении 2018 MELOVIN, основательница ОКМФ Виктория Тигипко, актриса Ада Роговцева, певица Анна Завальская, актер и юморист Антон Лирник, участница коллектива "Студия "Квартал 95" Елена Кравец и другие высокопоставленные гости. Кроме этого, Одессу посетил брат Джулии Робертс – Эрик Робертс.

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Я ожидаю много развлечений и новых впечатлений, – отметил голливудский гость в "Думская".



Эрик Робертс

Известно, что на протяжении киномероприятия состоится показ 108 фильмов из 95 стран мира. Во время церемонии открытия был представлен список кинолент и жюри фестиваля.

Организаторы Одесского международного кинофестиваля установили дресс-код для гостей праздника – Black Tie – согласно которому участники должны были прийти на событие в смокингах, а женщины – в элегантный вечерних платьях. Однако среди приглашенных гостей нашлись такие, кто нарушил установленные правила.



MELOVIN



Виктория Тигипко



Легендарная Ада Роговцева



Анна Завальская



Актер Алексей Тритенко



Травести-дива Монро

Актриса Римма Зюбина



Елена Кравец



Наталия Бузько – актриса "Маски-шоу"

Экстравагантные гости церемонии

Роман Сеник – музеевед



Катерина Молчанова – актриса и жюри фестиваля



Писатель Михаил Жванецкий