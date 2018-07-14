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Брат Джулии Робертс и украинские звезды: кто побывал на открытии кинофестиваля в Одессе

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Одесский международный кинофестиваль 2018
Одесский международный кинофестиваль 2018

В Одессе стартовал девятый международный кинофестиваль, который привлек внимание голливудских и отечественных звезд. Торжественное открытие фестиваля состоялось 13 июля.

Пышная церемония и красная дорожка – Одесса радушно встретила гостей города на светском мероприятии. Немало украинских знаменитостей приняли участие в открытии кинофестиваля. В частности, на красной дорожке засветился участник Украины на Евровидении 2018 MELOVIN, основательница ОКМФ Виктория Тигипко, актриса Ада Роговцева, певица Анна Завальская, актер и юморист Антон Лирник, участница коллектива "Студия "Квартал 95" Елена Кравец и другие высокопоставленные гости. Кроме этого, Одессу посетил брат Джулии Робертс – Эрик Робертс.

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Я ожидаю много развлечений и новых впечатлений, – отметил голливудский гость в "Думская"


Эрик Робертс

Известно, что на протяжении киномероприятия состоится показ 108 фильмов из 95 стран мира. Во время церемонии открытия был представлен список кинолент и жюри фестиваля.

Организаторы Одесского международного кинофестиваля установили дресс-код для гостей праздника – Black Tie – согласно которому участники должны были прийти на событие в смокингах, а женщины – в элегантный вечерних платьях. Однако среди приглашенных гостей нашлись такие, кто нарушил установленные правила.


MELOVIN

 


Виктория Тигипко


Легендарная Ада Роговцева


Анна Завальская


Актер Алексей Тритенко


Травести-дива Монро

 

Актриса Римма Зюбина


Елена Кравец


Наталия Бузько – актриса "Маски-шоу"

Экстравагантные гости церемонии

Роман Сеник – музеевед


Катерина Молчанова – актриса и жюри фестиваля


Писатель Михаил Жванецкий


Борис Барский
 

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости Одессы Кино Фестивали
Источник: 24 Канал
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