Бразилия обыграла Мексику и вышла в четвертьфинал Чемпионата мира

Сборные Бразилии и Мексики на Чемпионате мира встретились уже на стадии 1/8 финала. Успешнее в этом матче были "селесао", которые в итоге и праздновали победу.

Если первый тайм прошел без забитых голов, то во втором бразильцы забили дважды. В обоих случаях к голам приложился Неймар.

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Причиной того, почему после первого тайма на табло были нули, несмотря на одиннадцать моментов сборной Бразилии – довольно уверенная игра вратаря Очоа. Мексиканец уверенно действовал как в рамке, так и на выходах, не дав отличиться бразильцам.

Помогал ему в защите Маркес. Мексиканец стал самым возрастным игроком, который когда-либо принимал участие в матчах плей-офф Чемпионата мира. Ему 39 лет (родился 13 февраля 1979 года). А дебютировал он за сборную Мексики 5 февраля 1997 года. Через два месяца родился форвард "селесао" Габриэль Жезус.

И все же во втором тайме умений Очоа не хватило, когда забивали "селесао". В первом случае Виллиан получил пас от Неймара и пошел в прорыв в штрафную, откуда сделал прострел мимо голкипера. Запер его в падение все тот же Неймар. Хотя перед тем в подкате постелился и Жезус, однако форвард не сумел дотянуться до мяча.

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Мексиканцы тоже имели свои моменты, однако пройти защиту сборной Бразилии до конца так и не сумели. Команда четыре раза пробивала по воротам. Но лишь один раз мяч летел в створ ворот, где стоял Алисон.

На 70 минуте произошел довольно неприятный инцидент. Лаюн коварно наступил на ногу Неймару, когда тот находился за пределами поля. Судья не заметил этот инцидент. Бразилец после этого долго корчился от боли. Однако арбитр не решился пересмотреть повтор момента. Сам инцидент тянул на предупреждение для мексиканца.

И Неймар сумел продолжить игру. И стал соавтором второго гола в ворота сборной Мексики. Получив пас на ход на левом фланге, форвард дошел с мячом в штрафную, где прострелил на Фирмино, который в касание переправил мяч в сетку ворот.

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Бразилия побеждает и выходит в четвертьфинал. Там ее соперником будет представитель пары Бельгия – Япония.

Бразилия – Мексика 2:0

Голы: Неймар, 51, Фирмино, 88