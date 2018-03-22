Бразильская супермодель снялась в откровенной фотосессии
37-летняя супермодель Жизель Бундхен снялась в фотосессии для новой рекламной кампании бренда HOPE Lingerie.
Для фото модель разделась до белья, в частности, Бундхен позирует в откровенном кружевном наряде.
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Бундхен вместе с мужем Томом Брэди воспитывают двоих детей.
Источник: 24 Канал
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