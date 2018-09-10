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Бразильский игрок "Шахтера" хочет выступать за сборную Украины

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Жуниор Мораес хочет выступать за сборную Украины
Жуниор Мораес хочет выступать за сборную Украины

Нападающий донецкого "Шахтера" и экс-игрок "Динамо" бразилец Жуниор Мораес оценил возможность выступать за сборную Украины.

Мораес признался, что не против выступать за главную команду страны.

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Это было очень важное решение для меня – остаться в Украине. Вся моя семья полностью здесь адаптирована. Я был бы счастлив играть за сборную Украины. Но это зависит от многих факторов и не только я принимаю это решение, – цитирует Мораеса официальный сайт "Шахтера".

Отметим, что в Украине Мораес выступает с 2011 года с небольшими перерывами. Цвета сборной Украины, ныне защищает соотечественник Мораеса – Марлос. С начала сезона бразильский нападающий забил за "Шахтер" семь мячей и отдал три результативные передачи в восьми поединках.

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Теги: Спорт Футбол Сборная Украины по футболу Шахтер
Источник: 24 Канал
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