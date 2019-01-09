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      Бразильский клуб погасил задолженность перед "Динамо" только через 6 лет

      85 Читати новину українською
      Андре
      Андре

      Бразильский "Атлетико Минейро" через шесть лет рассчитался с "Динамо" за нападающего Андре, которого считают одним из главных трансферных провалов в истории киевского клуба.

      Трансфер нападающего состоялся еще в 2012 году. Три года назад CAS постановил, что бразильский клуб заплатил "Динамо" не всю сумму, хотя в "Атлетико" уверяли, что полностью рассчитались с киевлянами, сообщает Globo.

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      Погасить задолженность "Атлетико" смог только сейчас – клубу удалось найти кредиторов, которые помогли рассчитаться и с другими долгами.

      Отметим, что Андре перешел в бразильский клуб на правах аренды за 2,2 миллиона евро летом 2011 года, а через год его контракт был выкуплен у "Динамо" за 5,8 млн.

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      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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