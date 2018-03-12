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Бриджит Макрон засветила стройные ноги на официальном мероприятии: фото

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Бриджит Макрон очаровала нежным образом
Бриджит Макрон очаровала нежным образом / Фото из открытых источников

Французский президент Эммануэль Макрон и его жена Бриджит посетили Индию в рамках официального визита. На встрече с главой страны и премьер-министром первая леди очаровала нежным нарядом.

Известно, что официальный прием состоялся в Нью-Дели. 64-летняя Бриджит Макрон похвасталась стройными ногами в мини-платье от бренда Louis Vuitton. Пудровое платье имело длинные рукава и элегантный вырез.

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Нежный образ первая леди Франции дополнила черными туфлями на каблуках и розовым клатчем. Как всегда, Бриджит Макрон стильно подвела глаза и выбрала розовую помаду.

Неудивительно, что Бриджит Макрон выбрала платье именно от Louis Vuitton, ведь первая леди всегда предпочитает французские бренды, тем самым подчеркивая свою преданность стране. Также символическим был цвет платья, поскольку он символизирует в Индии гостеприимство.


Бриджит Макрон засветила стройные ноги


Эммануэль Макрон с женой Бриджит


Нежный образ Бриджит Макрон


Первая леди Франции

Фото – журнал Elle

Теги: LifeStyle Новости Франции Индия Эммануэль Макрон
Источник: 24 Канал
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