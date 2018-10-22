Бриллианты и черное платье: королева Испании потрясла выходом на светском мероприятии: фото
Очаровательная королева Испании продолжает покорять мир безупречным стилем. На этот раз Летиция сопровождала короля Филиппа VI на репетиции международной премии, где продемонстрировала элегантный образ с бриллиантовыми украшениями.
Для выхода жена испанского короля надела роскошное черное платье от Armani.
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Летиция дополнила образ черными туфлями на высоком каблуке и клатчем в тон. Испанская королева, которая является иконой стиля в стране, соединила total black look с массивными украшениями с драгоценными камнями.
Также 46-летняя королева-консорт Испании сделала макияж в нюдовых оттенках и вечернюю прическу, собрав волосы в слегка небрежный пучок.
Королева Летиция / Getty
Филипп VI и королева Летиция / Getty
Филипп VI и королева Летиция / Getty