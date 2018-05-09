Британцы назвали наилучшую песню в истории их музыки

Британская радиостанция назвала композицию "Perfect" Эда Ширана наилучшей песней всех времен.

Список ТОП 500 музыкальных треков определила британская радиостанция Smooth Radio.

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Эд Ширан

За композицию 27-летнего певца из его прошлогоднего альбома "Divide" проголосовали большинство из 30 тысяч слушателей радиостанции, принявших участие в подготовке рейтинга.

На втором месте оказался хит "Careless Whisper" Джорджа Майкла, записанный еще в 80-х годах. Всего же в рейтинг попало 20 песен этого певца.

Также наиболее популярными исполнителями остались Элтон Джон, Адель, Уитни Хьюстон, ABBA, Майкл Джексон, Стиви Уандер и Beatles.