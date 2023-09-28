Это доказывают удары по Черноморскому флоту, – в Британии заявили, что Путин потерял контроль
Источник:Правительство Британии
В Великобритании заявили, что кремлевский диктатор Путин потерял контроль над войной против Украины. Британские военные констатируют, что Украина удерживает инициативу.
Начальник Генштаба Вооруженных сил Британии Тони Радакин, который вместе с главой Минобороны приехал в Киев, заявил, что удары Украины по Черноморскому флоту продемонстрировали, что Украина удерживает инициативу.
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В Британии заявили об ослаблении России
Радакин заявил, что Путин потерял контроль над войной, а Россия ослабла.
Недавние удары по Черноморскому флоту – еще один пример того, как Украина удерживает инициативу. Путин потерял контроль над войной, которую он начал, и, как следствие, Россия ослабла,
– сказал начальник британского Генштаба.
Он подчеркнул, что визит в Украину укрепил убеждение, что Украина победит. Радакин отметил, что Великобритания будет поддерживать Украину на каждом шагу к победе.
Также Тони Радакин раскрыл детали поездки в Киев. В частности, во время визита стороны обсудили новые обязательства по военной помощи, принятые во время встречи в формате "Рамштайн".
Речь идет о помощи, которая поможет укрепить силу и стойкость Украины в течение зимы и после нее.
Разведка Британии рассказала о достижениях Украины после ударов по Черноморскому флоту
- В предыдущие несколько недель Украина провела серию успешных ударов по Черноморскому флоту России.
- Так, 13 сентября Украине удалось нанести удар по судоремонтному заводу во временно оккупированном Севастополе. Там были уничтожены два российских судна – крупный десантный корабль "Минск" (Балтийский флот России) и дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону" (Черноморский флот).
- Еще одна атака произошла 20 сентября, когда Украина нанесла удар по командному пункту Черноморского флота России возле поселка Верхнесадовое в оккупированном Крыму.
- 22 сентября подвергся ракетной атаке штаб Черноморского флота России в Севастополе. В результате удара мог погибнуть командующий Черноморским флотом России Виктор Соколов и многие офицеры. Символично, что Украина атаковала штаб с помощью британских ракет Storm Shadow.
- В разведке Британии после серии атак Украины по Черноморскому флоту заявили, что Россия не сможет иметь в акватории Черного моря такой контроль, как раньше. Россияне вряд ли смогут продолжать блокаду Черного моря, препятствующую экспорту продовольствия из Украины.