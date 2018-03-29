Британка продала свою девственность за 1,2 миллиона евро: фото

26-летняя британка Жасмин выставила на аукцион свою девственность и получила 1,2 миллиона евро от известного голливудского актера, имя которого не рассекречивает.

Студентка рассказала, что после обедов с тремя претендентами выбрала победителя, которым оказался "голливудский актер" из Лос-Анджелеса. Жасмин рассказывает, что когда она опубликовала свои данные на эротическом сайте Cinderella Escorts, желая заработать сумму, необходимую для открытия собственного бизнеса, то не ожидала такого ажиотажа. Тогда она оценила ночь с собой в 90 тысяч евро.

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"Мне 26 лет, и родители знают, что я достаточно взрослая, чтобы решить, что делать со своим телом", – комментирует свой поступок девушка.

Британка уточнила, что ее родители в курсе происходящей ситуации, и они на 100% поддерживают свою дочь.

Имя актера-победителя торгов британка держит в секрете. Цена Жасмин является третьей в рейтинге Cinderella Escorts. Дороже ночь с девственницей с США Жизель обошлась бизнесмену из Абу-Даби – 2,5 миллиона евро. А его коллега из Гонконга заплатил на 200 тысяч евро меньше за секс с румынкой Александрой.