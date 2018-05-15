Британский магазин выпустил купальники с принцем Гарри и Меган Маркл

19 мая состоится свадьба принца Гарри и Меган Маркл – главное событие года в Великобритании, к которому готовится не только королевская семья, но и малый бизнес, который производит сувенирную продукцию.

Британский магазин с печатными сувенирами "Bags of Love" выпустил коллекцию купальников, на которых крупным планом изображены лица принца Гарри и Меган Маркл, говорится в издании huffingtonpost.

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Купальник с Меган Маркл

Стоит добавить, что борода Гарри на купальнике расположена в довольно пикантном месте. Создатели говорят, что это не случайно.

Купальник с принцем Гарри

"Место для бороды Гарри выбрано неслучайно и отражает наше мнение по поводу того, что нужно принимать себя такими, какие вы есть", – рассказали в компании, которая придумала купальники с королевскими молодоженами.

Напомним, что венчание принца Гарри и Меган Маркл запланировано на 19 мая. Церемония пройдет в часовне Святого Георгия, в Виндзорском дворце. Знаменитые молодожены уже почти закончили подготовку к ожидаемому мероприятию. Они определились с музыкальным сопровождением церемонии, выбрали свадебную карету, а принц Гарри выбрал, кто у него будет свидетелем.