Брэд Питт впервые за долгое время появился на красной дорожке: фото

4 ноября в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премий Hollywood Film Awards. Гостями мероприятия традиционно стали многие звезды кино. Однако наибольший фурор вызвало появление Брэда Питта, поскольку актер после развода избегает светские мероприятия.

Во время церемонии 54-летний Брэд вручил награду Феликсу Ван Грунингену за ленту "Хороший мальчик".

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Питт выбрал total black образ: черную футболку и темный серый костюм. Актер также поразил своим помолодевшим видом.

Брэд Питт на церемонии Hollywood Film Awards

Актер был в прекрасной форме

Напомним, после развода с Анджелиной Джоли актер долгое время не выходил на публику. Бывшие супруги спорят за право на то, кто станет основным опекуном их шести детей.

Джоли всячески пыталась помешать Питту видеться с детьми, но суд стал на сторону Питта – теперь актер может видеться с детьми и звонить им в любое время, что раньше было под строгим запретом.