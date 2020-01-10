Брошенные в Киеве тигры нашли новый дом: фото и видео
Киевским тиграм нашли новые дома. Животных нашли в столице после того, как их покинули владельцы закрывшегося комплекса отдыха. Шестерых тигров возьмут к себе владельцы зоопарков и приютов для диких животных.
Это была история со счастливым финалом, написала по этому поводу зоозащитница Евгения Прокопенко в своем фейсбуке.
К слову: Что известно о судьбе тигров, которых нашли в Киеве
Она рассказала, кто согласился забрать к себе тигров:
- "Фельдман Экопарк";
- Наталья Попова и ее приют для диких животных;
- зоопарк "12 месяцев".
Тигры нашли новые дома: смотрите фото
Отдельную благодарность хочу выразить начальнику Голосеевского управления киевской полиции Олегу Волошину – настолько профессиональной и оперативной работы я не видела давно. Спасибо девушкам-следователям, я горжусь тем, что в нашей стране есть такая Полиция,
– написала активистка.
Брошенные тигры уже нашли новые дома: смотрите видео
Что известно о судьбе брошенных тигров?
В начале 2020 года В Киеве в клетках нашли шестерых тигров. Они были грязные, голодные и напуганные. Впоследствии выяснилось, что ранее зверей держал один из комплексов отдыха. Но, когда он закрылся – тигры оказались никому не нужными.
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