Брошенные в Киеве тигры нашли новый дом: фото и видео

Киевским тиграм нашли новые дома. Животных нашли в столице после того, как их покинули владельцы закрывшегося комплекса отдыха. Шестерых тигров возьмут к себе владельцы зоопарков и приютов для диких животных.

Это была история со счастливым финалом, написала по этому поводу зоозащитница Евгения Прокопенко в своем фейсбуке.

К слову: Что известно о судьбе тигров, которых нашли в Киеве

Она рассказала, кто согласился забрать к себе тигров:

"Фельдман Экопарк";

Наталья Попова и ее приют для диких животных;

зоопарк "12 месяцев".

Тигры нашли новые дома: смотрите фото

Отдельную благодарность хочу выразить начальнику Голосеевского управления киевской полиции Олегу Волошину – настолько профессиональной и оперативной работы я не видела давно. Спасибо девушкам-следователям, я горжусь тем, что в нашей стране есть такая Полиция,

– написала активистка.

Брошенные тигры уже нашли новые дома: смотрите видео

Что известно о судьбе брошенных тигров?

В начале 2020 года В Киеве в клетках нашли шестерых тигров. Они были грязные, голодные и напуганные. Впоследствии выяснилось, что ранее зверей держал один из комплексов отдыха. Но, когда он закрылся – тигры оказались никому не нужными.