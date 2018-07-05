Бруклин Бекхэм показал эротическое фото с полотенцем

19-летний сын знаменитой четы Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин похвастался полуобнаженным телом в социальных сетях.

У Бруклина Бекхэма уже более 10 татуировок, и на днях он решил продемонстрировать некоторые из них в Instagram-сториз.

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Сын Дэвида Бекхэма позирует с голым торсом и полотенцем на бедрах.



Бруклин Бэкхем / Instagram

Допис, поширений bb (@brooklynbeckham) 3 Лип 2018 р. о 3:28 PDT

Напомним, Бруклин Бекхэм уже планировал жениться на 21-летней Хлое Морец, однако их отношения скоро закончились, ведь парень изменил Хлое. Сына Дэвида и Виктории Бекхэм застали за поцелуями с 20-летней канадской моделью Лекси Вуд.