Бруклин Бекхэм показал эротическое фото с полотенцем
19-летний сын знаменитой четы Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин похвастался полуобнаженным телом в социальных сетях.
У Бруклина Бекхэма уже более 10 татуировок, и на днях он решил продемонстрировать некоторые из них в Instagram-сториз.
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Сын Дэвида Бекхэма позирует с голым торсом и полотенцем на бедрах.
Бруклин Бэкхем / Instagram
Напомним, Бруклин Бекхэм уже планировал жениться на 21-летней Хлое Морец, однако их отношения скоро закончились, ведь парень изменил Хлое. Сына Дэвида и Виктории Бекхэм застали за поцелуями с 20-летней канадской моделью Лекси Вуд.
Источник: 24 Канал
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