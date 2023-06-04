БТР россиян въехал в гражданский микроавтобус в Запорожье: один пассажир погиб на месте
Российские оккупанты продолжают терроризировать местное население оккупированных украинских территорий. Так, вблизи Мелитополя, российский БТР протаранил микроавтобус, где находились гражданские.
Один из пассажиров, ехавший этим транспортным средством, погиб сразу. Об этом в эфире национального марафона рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.
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Россияне устраивают ДТП на оккупированных территориях Украины
Глава Мелитополя отметил, что за одну неделю российские захватчики произвели 5 аварий только на территории временно оккупированного Мелитополя. Он подчеркнул, что после многих из них есть пострадавшие и погибшие среди гражданских.
После аварии российского "Урала" с гражданским микроавтобусом погиб один человек,
– отметил городской голова.
Далее он добавил, что это ДТП произошло на повороте к селу Примерное с трассы Мелитополь-Запорожье. Он подчеркнул, что таким образом оккупанты пытаются запугать местных и посеять панику среди жителей региона.
Оккупанты не впервые устраивают аварии на Запорожье
Впоследствии Федоров в своем телеграм-канале расписал подробнее о тех авариях, которые он упоминал в телемарафоне. Он рассказал, что 2 июня в Мелитополе военный КАМАЗ протаранил гражданский автомобиль.
Также он написал, что 3 июня в районе моста на Новый Мелитополь военный УАЗ не справился с управлением и влетел в бордюр. Федоров отметил, что российские оккупанты нарушают правила дорожного движения и совершают террор на дорогах.
Что известно о жизни в оккупированном Мелитополе
- Недавно глава Мелитополя рассказал, что врачи скорой помощи отказались госпитализировать мальчика с сотрясением мозга, оставшимся в оккупированном городе. Причиной тому стало якобы отсутствие у ребенка российского гражданства.
- Кроме этого в оккупированном Мелитополе в конце мая были проблемы со связью и интернетом. Предварительно это произошло якобы из-за аварии.
- Также в Мелитополе таксист сдал так называемой "комендатуре" клиента. Это случилось из-за того, что пассажир рассказывал правду о похищении украинских детей россиянами и "оскорбил" местного гауляйтера Балицкого.