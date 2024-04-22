Я бы вам нецензурно дал ответ, – Буданов об убийстве пилота Кузьминова в Испании
Источник:BBC
В Испании убили российского пилота Максима Кузьминова, который в августе 2023 года перегнал вертолет Ми-8 россиян в Украину. Кирилл Буданов объяснил, как его могли отследить и убить.
СМИ писали, что российский пилот переехал в Испанию, вызвал туда свою бывшую девушку из России. Предполагали, что это могло быть "роковой ошибкой" Кузьминова, ведь по неосторожности его могли выследить.
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Издание NYT отметило, что пилот за рубежом не вел закрытый образ жизни, зато он часто посещал популярные бары и разбрасывался там деньгами.
Что сказал Буданов о ликвидации Кузьминова
Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов ответил на вопрос, какие выводы сделали после того, как Кузьминова убили в Испании.
Я бы вам нецензурно дал бы ответ, какие мы выводы сделали. Это, к сожалению, классическая психологическая ошибка людей. Когда люди расслабляются, у них появляются деньги и они якобы смотрят за своей безопасностью. Но вместе с тем желание славы затмевает глаза всем. И они начинают говорить "ты знаешь, кто я?", "вот ты же никому, только вот тебе говорю". Так же потом начинают вызывать девушек из России, знакомых им из прошлого, рассказывать, сколько у них теперь много денег, как прекрасно они живут в Испании и так далее,
– рассказал Буданов.
Генерал-лейтенант объяснил, что надо было это предотвратить, и это не единичные случаи.
"Такое поведение людей в мире, в разные времена и в разных ситуациях – это типичная ошибка. И, к сожалению, она нас так же постигла. Это тоже надо признавать. Я никогда не боялся признать ошибки и здесь то же самое могу сказать. Надо было все же за ним присматривать, а не поверить тому, что "я взрослый, я знаю, как быть", – заявил Кирилл Буданов.
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Что известно об убийстве Кузьминова
- Испанские и итальянские СМИ написали, что российского пилота Максима Кузьминова расстреляли 13 февраля 2024 года в испанском городке Вильяхойоса. Впоследствии эти данные подтвердили в ГУР.
- Журналисты написали, что российского летчика нашли на стоянке неподалеку от его места жительства. У него на теле было шесть огнестрельных ранений. Также его переехали машиной. Перед этим российская разведка обещала ликвидировать пилота.
- Стоит заметить, что пилот летом 2023 года перегнал в Украину российский вертолет Ми-8 вместе с деталями к самолетам Су-27 и Су-30СМ. Ведь этот вертолет перевозил грузы в Мариуполь и Бердянск. Эта операция получила название "Синица".
- Летчик рассказывал, что ему было интересно, что происходит на самом деле, поэтому он и начал читать статьи и блоги о войне. После реализации операции Кузьминов получил 500 тысяч и новые документы.