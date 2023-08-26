Есть собственный спутник: Буданов рассказал, как ГУР "шпионит" за врагом из космоса

В последние дни общество услышало о нескольких успешных спецоперациях от ГУР. Глава Кирилл Буданов рассказал, как возглавляемая им структура получает необходимую информацию.

В День Независимости украинские разведчики провели спецоперацию в Крыму, нанеся врагу значительные потери. Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, как работает его управление.

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Следят за врагом из космоса

По словам Буданова, ни одно управление разведки не способно работать без космической разведки. Украинское – не исключение. Оно получает свои спутниковые данные, помогающие следить за врагом.

Буданов признал, что у ГУР есть свой собственный спутник. Кроме того, они имеют личный доступ к разным космическим аппаратам. Разведчики анализируют информацию, как полученную из собственных источников, так и полученную от союзников.

У нас нет проблем с космической разведкой. Есть проблемы в скорости получения информации. Это технический процесс. Быстро бывает только – в фильмах и нескольких государствах мира,

– подчеркнул разведчик

Буданов подчеркнул, что посмотреть, что сейчас происходит в той или иной местности для нашей разведки не проблема. Это можно сделать с задержкой в час.

ГУР "наводит шум" в Крыму