Будем оборонять ровно столько, сколько будет сил, – Залужный о риске захвата Авдеевки

26 декабря 2023, 16:40
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Валерий Залужный прокомментировал 26 декабря ситуацию, которая сложилась в Авдеевке, сравнив ее с тем, что происходило в Бахмуте. Во время общения с журналистами он отметил, что у врага есть возможность концентрировать свои силы на определенном направлении.

Залужный в эфире телемарафона отметил, что россияне могут за два-три месяца, сосредоточив на этом направлении артиллерию, авиационные средства, превратить любой населенный пункт Украины в "Бахмут-2". Подобная ситуация происходит в Авдеевке.

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Он объяснил, какими принципами руководствуется командование во время боевых действий.

Не нужно нам зацикливаться и делать какое-нибудь "шоу или скорбь" возле конкретного населенного пункта. Ведение действий подчиняется своим законам, которые не зависят от того, понравится ли командирам, политикам или журналистам, 
– отметил главнокомандующий.

Он отметил, что когда противник наносит огневое поражение с применением большого количества снарядов, это приносит результат: они разбивают здания, поражают солдат. Однако для главкома важно прежде всего сохранить жизнь украинских защитников.

"Нам дорог каждый клочок земли, будем оборонять ровно столько, сколько будет сил. Если сил недостаточно – сохраняем людей, а потом отвоюем", – подчеркнул Валерий Залужный.

Обратите внимание! Independent со ссылкой на заявления украинских военных, предполагает, что россияне могут прорвать линию обороны ВСУ вблизи Авдеевки "в течение нескольких дней". Это может произойти, если США прекратят военную помощь Украине. В то же время, срочная поддержка от западных партнеров позволит сдержать натиск врага на Авдеевку.

Какая ситуация в Авдеевке

  • Россияне постоянно, несмотря на погодные условия, продолжают давить на позиции ВСУ в районе города. За сутки оккупанты могут совершать десятки штурмов, бросая в атаки новые силы личного состава и технику. По мнению главы Авдеевской ГВА Виталия Барабаша, действия россиян связаны не с оперативно-тактической необходимостью, а прежде всего – с политическим приказом захватить город.
  • Россияне, в частности, пытаются штурмовать Авдеевку с флангов. Их цель – взять под контроль так называемую "дорогу жизни", благодаря которой осуществляется поставка боеприпасов и всего необходимого украинским силам. Однако этот логистический путь остается подконтрольным ВСУ.
  • Кроме того, на территории Авдеевского коксохима находятся украинские защитники. Они удерживают завод несмотря на яростное огневое поражение противника. В то же время, как считает СЕО "Метинвеста" Юрий Рыженков, восстановить предприятие после окончания боевых действий будет невозможно. По крайней мере, в том виде, какой он имел до войны.

Автор: Вікторія Грабовська