"Будем раздавать люлей": Беринчик настроен нокаутировать соперника

Украинский боксер, обладатель пояса WBO International Денис Беринчик (9-0, 6 КО) анонсировал свой предстоящий бой 22 декабря в Броварах.

Беринчик надеется завершить бой с филиппинским боксером Росеки Кристобалем (15-2, 11 КО) нокаутом.

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Осталось несколько дней до взвешивания, до боев, где мы будем уже раздавать люлей. Будет, я думаю, нокаут, зрелищный нокаут ударом по печени,

– сказал Беринчик в Instagram Stories украинского гимнаста Олега Верняева.

Отметим, в четверг, 20 декабря, состоится открытая тренировка Дениса Беринчика и Росеки Кристобаля в Киеве в ТРЦ Gulliver и начнется в 18:00.

Напомним, что бой Беринчик – Кристобаль за пояс WBO International состоится 22 декабря в Броварах и станет главным поединком вечера. Начало боя – в 22:30.

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