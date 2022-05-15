Будет еще больше оружия и помощи: Кулеба встретился с госсекретарем США Блинкеном
Источник:твиттер Дмитрия Кулебы
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Встреча политиков прошла в Берлине.
Как сообщил Кулеба, ключевой темой разговора стала всесторонняя поддержка Украины.
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По словам министра иностранных дел, Украина и США договорились тесно сотрудничать, чтобы экспортировать украинские продукты питания потребителям в Африке и Азии. Кроме того, наша страна получит еще больше оружия и другой помощи.
Благодарен секретарю Блинкену и США за их руководство и непреклонную поддержку,
– подчеркнул Кулеба.
Что Блинкен делает в Берлине
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Берлин на встречу министров иностранных дел стран-членов НАТО. Главной темой переговоров станет война России в Украине.
Я прибыл в Берлин, чтобы обсудить наш альянс и действия для преодоления неспровоцированной агрессии России против Украины,
– написал Блинкен.
Отметим, что 8 мая госсекретарь США провел переговоры с Дмитрием Кулебой. Главы дипломатических ведомств скоординировали шаги для приближения победы Украины в войне, которую начала Россия. Также Блинкен и Кулеба затронули тему разблокировки украинского экспорта продовольствия.
Позиция Блинкена относительно войны России против Украины
Ранее государственный секретарь США отмечал, что глава Кремля пытается перекрутить историю. Таким образом он хочет как-то оправдать вторжение россиян в Украину.
Также, по мнению главы Госдепа, Украина имеет право делать все для того, чтобы защититься. Именно так Блинкен прокомментировал возможность Украины наносить удары по объектам на российской территории.
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