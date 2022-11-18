Полное отключение света в Киеве: существует ли такой риск и что усложняет ситуацию

В Киеве местные власти рассматривают разные сценарии по отключению света после российских атак. Ситуацию усложняет то, что электропотребление значительно увеличивается.

Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. По его словам, столица готовится к разным сценариям, в том числе и полному отключению света.

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В Киеве перешли к стабилизационным отключениям

В то же время Поворозник успокоил киевлян и заявил, что в настоящее время Киев перешел к стабилизационным отключениям. То есть, свет будут выключать не более 4 часов.

Мы готовимся к разным сценариям, в том числе к полному отключению. Но сейчас мы перешли к стабилизационным отключениям, свет будет отключаться по графику не более 4 часов,

– сказал он.

Первый заместитель главы КГГА сообщил, что из-за понижения температуры значительно увеличивается электропотребление. Это может привести к аварийным отключениям.

"Поэтому нам сейчас как никогда нужно экономить электроэнергию. Потому что увеличение потребления может привести к аварийным отключениям, если система не будет справляться", – резюмировал Поворозник.

Какая ситуация со светом в Киеве

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