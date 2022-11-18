Полное отключение света в Киеве: существует ли такой риск и что усложняет ситуацию
Источник:телеканал "Киев"
В Киеве местные власти рассматривают разные сценарии по отключению света после российских атак. Ситуацию усложняет то, что электропотребление значительно увеличивается.
Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. По его словам, столица готовится к разным сценариям, в том числе и полному отключению света.
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В Киеве перешли к стабилизационным отключениям
В то же время Поворозник успокоил киевлян и заявил, что в настоящее время Киев перешел к стабилизационным отключениям. То есть, свет будут выключать не более 4 часов.
Мы готовимся к разным сценариям, в том числе к полному отключению. Но сейчас мы перешли к стабилизационным отключениям, свет будет отключаться по графику не более 4 часов,
– сказал он.
Первый заместитель главы КГГА сообщил, что из-за понижения температуры значительно увеличивается электропотребление. Это может привести к аварийным отключениям.
"Поэтому нам сейчас как никогда нужно экономить электроэнергию. Потому что увеличение потребления может привести к аварийным отключениям, если система не будет справляться", – резюмировал Поворозник.
Какая ситуация со светом в Киеве
- В Киевской области и Киеве 18 ноября используются стабилизационные отключения электроэнергии. Экстренные отключения света в Киеве были 15 ноября после массированной ракетной атаки России.
- Мэр города Виталий Кличко заявлял, что в Киеве без света было по меньшей мере половина клиентов.
- Россия атаковала Киев ракетами, в результате чего произошло попадание в жилые дома в Печерском районе. В Офисе Президента сообщили о двух попаданиях в жилые дома.
- В результате атаки россиян обнаружили тело женщины. Ее нашли в жилом доме, куда попали оккупанты.
- В начале ноября у The New York Times вышел материал, в котором говорилось, что Киев якобы готовится к тотальной эвакуации на случай отключения электроснабжения.
- Материал построен на комментариях главы департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука. Впоследствии Ткачук опроверг такую трактовку его слов и заявил, что в настоящее время в Киеве не планируется эвакуация.
- Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что столица в результате российских ударов может остаться без света. Он подчеркнул, что местные власти оценивают все риски, но тоже сказал, что об эвакуации людей из Киева речь не идет.
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