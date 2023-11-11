В Воздушных силах рассказали, будет ли Россия атаковать мощнее, чем в прошлом году

В прошлом году оккупанты начали массированно обстреливать Украину уже 10 октября. В этом году еще не было столь массированных атак по инфраструктуре всего государства.

Хотя в Украине уже поздняя осень, пока достаточно тепло и минусовые температуры были только ночью. Вероятно, россияне ждут холодов, чтобы бить по украинским энергообъектам. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона выразил свое мнение на этот счет.

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Россия накапливает ракеты

По словам спикера ВС, в прошлом году россияне потратили много ракет – одних крылатых у них ушло более тысячи за полгода, с сентября 2022 по март 2023. Сейчас, по данным ГУР, у оккупантов около 800 ракет, то есть значительно меньше. В это количество входят и крылатые, и баллистические.

Речь о высокоточном, дальнобойном оружии, без учета С-300, "Ониксов", Х-31, Х-59 и так далее,

– говорит Юрий Игнат.

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Какие прогнозы