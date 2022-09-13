Среди россиян будет много попыток разорвать контракты и покинуть армию, – обозреватель о наступлении ВСУ

Стремительное наступление ВСУ на Харьковщине повлекло за собой коллапс обороны российской армии. Оккупантам потребуется много времени, чтобы оправиться от позорного поражения.

Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, российские захватчики на Харьковщине несут большие потери.

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Как отметил военный обозреватель, часть оккупантов, спасаясь от ВСУ, убегали через границу в россию или на другие оккупированные территории.

Настроения в российской армии

Эти военные сейчас находятся в сложном морально-психологическом состоянии и больше не хотят иметь ничего общего с российской армией.

Я не думаю, что вообще в тех подразделениях кто-нибудь останется. Будет очень много отказников, очень много попыток разорвать контракты и покинуть ряды вооруженных сил российской федерации после постигшей их в Харьковской области катастрофы,

– подчеркнул Попович.

Именно по этой причине российское командование не сможет перебросить эти российские подразделения на другие участки фронта в Украине.

"Сейчас на любом направлении украинская армия может идти в контрнаступление. Переброска российских войск, которые были на Харьковщине, на другие направления только усугубит ситуацию для оккупантов", – отметил военный обозреватель.

Причина стремительного побега россиян в Харьковской области

Как отметил Попович, оккупанты в Харьковской области были очень деморализованы.

10 сентября, когда харьковский фронт у россиян рушился сильнее всего, путин открывал колесо обозрения в Москве. А потом был фейерверк в честь города. Этот салют очень задел как российских бойцов на передовой, так и сторонников войны в Украине, которые даже начали ругать путина и шойгу,

– рассказал военный обозреватель.

Поведение военно-политического руководства в Москве сильно ударило по боевому духу российских военных в Харьковской области.

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"Перед ними встал вопрос: "А зачем нам удерживать Харьковскую область и проливать свою кровь, если даже главное командование в лице владимира путина самоустранилось от своих обязанностей? Это стало одной из главных причин коллапса российской армии в Харьковской области", – отметил Попович.

Он добавил, чтобы вернуть боеспособность сбежавшим из Харьковщины российским военным, их руководство должно провести длительную и серьезную психологическую работу.

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