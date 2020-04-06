Будут ли выключать лифты в Киеве из-за коронавируса: заявление Кличко

Киевская власть не планирует выключать лифты в домах из-за опасности распространения там коронавируса. Коммунальщики ежедневно дезинфицируют не только лифтовые кабины, но и ручки дверей в домах, остановки общественного транспорта и подземные переходы.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге. По его словам, власть делает все для нераспространения коронавируса, но лифты отключать не планируют.

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Городская власть не отключает лифты и мы не собираемся этого делать. Понятно, что на лифтовых кнопках собирается много бактерий. Однако коммунальные управляющие компании согласно графику обрабатывают лифтовые кабины дезинфицирующими средствами,

– сказал Кличко.

Почему лифт может не работать? Если лифт в каком-то доме не работает – это не значит, что его отключили коммунальные службы. На самом деле, может быть определенная неисправность и ее устраняют. Если лифт не работает – надо подавать заявки на номер 1551 или 1557.

Какие еще места дезинфицируют и моют в Киеве? Улицы, остановки общественного транспорта (наиболее людные – обрабатывают дважды в день), подземные пешеходные переходы, подъезды домов, ручки на дверях и окнах, лифтовые кабины, перила, места, к которым люди прикасаются больше всего.

"В городе ежедневно осуществляют обработку улиц. Работа идет круглосуточно во всех районах Киева. Обрабатывают улицы специальными моющими средствами, в их составе есть компоненты, связывающие пыль, грязь, бактерии и не дающие им подняться в воздух", – добавил Кличко.



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Коронавирус в Украине и Киеве: главное

По состоянию на утро 6 апреля в Украине подтвердили 1308 случаев заболевания коронавирусом. К сожалению, 37 человек умерли, но есть и хорошая новость – 28 выздоровели.

В Киеве ситуация довольно сложная. Там COVID-19 диагностировали у 267 лиц, из которых 4 – умерли.

Кроме столицы, много случаев коронавируса зафиксировали в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Пока единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.

Для нераспространения коронавируса правительство ввело карантин до 3 апреля, однако впоследствии его продлили до 24 апреля. А 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.

С 6 апреля в Украине начинают действовать новые карантинные ограничения. Ко все более строгим нововведениям Кабинет Министров прибегает, чтобы обезопасить украинцев от пандемии.



В Украине ввели новые ограничения из-за коронавируса / Инфографика 24 канала