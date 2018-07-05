Прогноз букмекеров на четвертьфинал ЧМ-2018: у кого больше шансов пройти дальше

Букмекеры оценили шансы команд, которые вышли в четвертьфинал чемпионата мира-2018, на то, чтобы завоевать трофей.

Об этом пишет Апостороф.

По мнению букмекеров, главным фаворитом мирового первенства остается сборная Бразилии. На ее победу можно поставить с коэффициентом 3,75. Также в тройку главных фаворитов входят сборные Франции и Англии.

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Отметим, что Бразилия и Франция могут встретиться уже в полуфинале ЧМ, тогда как сборная Англии находится в другой части турнирной сетки.

Наименьшие шансы выиграть чемпионат мира в сборных России и Швеции.

1. Бразилия – 3,75

2. Франция – 4,50

3. Англия – 4,50

4. Хорватия – 6,50

5. Бельгия – 7,00

6. Уругвай – 15,00

7. Россия – 19,00

8. Швеция – 23,00

Если все матчи будут сыграны по прогнозиру букмекеров, то в полуфинале ЧМ-2018 сыграют следующие команды:

Франция – Бразилия

Англия – Хорватия