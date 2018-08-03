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УБИЙСТВО АНАТОЛИЯ ЖУКА УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Burberry впервые за 20 лет изменил логотип: фото

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Burberry
Burberry / Instagram

Британский бренд одежды и аксессуаров класса люкс Burberry сменил свою фирменную клетку на монограмму в виде переплетения латинских Т и В.

На новом логотипе написано Burberry London England. Об этом бренде сообщил на своей официальной странице в Instagram.

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Допис, поширений Burberry (@burberry)

Новый креативный директор Burberry Рикардо Тиши, который возглавил компанию в марте этого года, презентовал новый логотип и монограмму бренда, в которой инициалы первых букв имени и фамилии основателя бренда Томаса Берберри (Thomas Burberry) выполнены в бежевых, белых и оранжевых тонах.

 

Допис, поширений Burberry (@burberry)

Также модный бренд опубликовал переписку Рикардо Тиши с британским арт-директором и графическим дизайнером Питером Севиллом, который разработал фирменный рисунок Burberry. Заметим, что Сэвилл в прошлом году разработал редизайн логотипа Calvin Klein на заказ Рафа Симонса.

Художник отмечает, что вдохновением для него стали архивы Burberry, а именно логотип бренда 1908 года и монограмма Томаса Берберри.

 

Допис, поширений Burberry (@burberry)

Отметим, что предыдущий фирменный рисунок – клетка Nova, в котором сочетались красный, черный, белый и песочный цвета, был разработан и запатентован еще в 1924 году. Логотип не менялся с 1999 года.

Теги: Стиль и мода LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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