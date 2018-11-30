Бурда признан лучшим футболистом матча "Астана" – "Динамо"

Защитник "Динамо" Никита Бурда получил наивысшую оценку среди всех футболистов от авторитетного портала Whoscored в поединке 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Астаны" (0:1).

Защитник получил оценку в 8,1 балл. Следует заметить, что автор единственного гола в игре Беньямин Вербич оценен в 7,3 балла за матч.

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Второй лучший футболист поединка – Томаш Кендзера с оценкой 7,7, а замыкает тройку Денис Бойко (7,5). Худшим футболистом в "Динамо" оказался Денис Гармаш (5,9), однако, он играл в матче не с первых минут.

Среди игроков "Астаны" самая высокая оценка у защитника Антонио Рукавины-7,4. Вторая у Бактиера Зайнутдинова-7,2, третья у Марина Томасова-7,1.

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