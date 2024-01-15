Был очень похожий возле Бердянска: Дудукалов прокомментировал потерю россиянами самолета А-50

В России продолжается "самолетопад". Враг 14 января понес серьезные потери в своей авиации. Самолет А-50 был сбит над Азовским морем, а Ил-22 – поврежден. Валерий Залужный подтвердил ликвидацию борта противника.

Ранее эти российские самолеты якобы выходили на дежурство вблизи Кирилловки Запорожской области. Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов рассказал 24 Каналу, что самолеты могли потерпеть поражение из-за friendly fire (дружественного огня).

Важно Уничтожен А-50 и подбит Ил-22: все, что известно о "самоледе" России над Азовским морем 14 января

У россиян это уже традиция

Он отметил, что 12 января самолет, похожий на сбитый А-50, видели в Бердянске, где он кружил над акваторией залива – над Азовским морем.

Также заместитель председателя Бердянского районного совета прокомментировал возможность применения россиянами дружественного огня (обстрел врагом своих же самолетов – 24 Канал).

Friendly fire – у них это уже традиция. Поэтому покружил тот самолет, что-то не понравилось возможно российской противовоздушной обороне и ударили по нему,

– предположил он.

Однако нельзя исключать и тот факт, что предположительно в Украине появилось лучшее оружие, которое и ударило по российским самолетам.

"В одном и другом варианте это очень хорошо: и если россияне по себе стреляют, и если мы по ним так далеко бьем", – подчеркнул Виктор Дудукалов.

Украинские силы уже наносили поражение по самолету А-50. 26 февраля 2023 года на аэродроме в Мачулищах в Беларуси в результате удара был поврежден российский военный борт. Он получил значительные разрушения.



Характеристики российского самолета А-50 / Инфографика 24 Канала

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