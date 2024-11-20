Были взрывы и густой туман, – ГУР сообщило о поражении командного пункта россиян в Губкине
В городе Губкин в России был поражен командный пункт группировки войск "Север". На месте были слышны взрывы и виден густой туман.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.
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Что известно о поражении пункта россиян в Губкине
В ГУР рассказали, что в городе Губкин Белгородской области успешно поражен командный пункт группировки войск "Север" российской оккупационной армии.
Жители Губкина наблюдали густой черный дым, чувствовали его запах, слышали громкие звуки взрывов,
– рассказали в разведке.
Кроме того, там также показали кадры с места поражения в Губкине. На видео действительно можно увидеть дым.
Взрывы в Губкине 20 ноября / Видео ГУР МО
В ГУР МО также напомнили, что за каждое совершенное против украинского народа преступление будет адекватное, справедливое возмездие для врага.
К слову, россияне 20 ноября также жаловались об атаке дронов на поселок Котово в Новгородской области. Там также прогремел мощный взрыв вблизи военной базы, после чего местные власти объявили эвакуацию из Котово в соседний поселок Кулотино.