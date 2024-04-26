"Лукашенко предупреждает": сколько нужно России на восстановление запаса оружия

В Минобороны Германии заявили, что россияне производят оружия больше, чем им нужно. Александр Лукашенко со своей стороны утверждает, что Россия, раскрутив свой потенциал, изготовит настолько много вооружения, что оно разойдется по всему миру.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан сказал 24 Каналу, при каком условии у России может появиться избыток оружия.

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Как быстро Россия может восстановить запасы оружия

Свитан отметил, что боеприпасы и техника на складах у россиян буквально через год будут на нуле. Они сейчас поднимают старую технику и ставят на боевое дежурство.

По его словам, излишки у противника могут быть только, если остановить боевые действия. Тогда оккупанты начнут накапливать вооружение и продавать.

В этом смысле Лукашенко прав, то есть он предупреждает, просто не говорит полностью,

– заявил полковник запаса.

Он отметил, что россияне не смогут быстро восстановить свой потенциал. Только за 3 – 5 лет они могут выйти примерно к уровню позиций, которые у них были до 2022 года.

Какова цель России

Военный эксперт не исключает, что россияне могут производить какие-то новые модификации некоторого вооружения.

Но без элементной зарубежной базы – они ничего нового не произведут,

– заявил Свитан.

Если и будут что-то делать – то старое советское оборудование.

Однако, заметил он, механизм "замораживания" войны, чтобы создать запасы для дальнейшего движения, однозначно есть. К тому же это движение будет конкретно в Европу. Под удар могут попасть страны Балтии, расположенные рядом с Беларусью.

Поэтому, добавил он, Лукашенко понимает, что раз уже имел большую проблему из-за захода российских захватчиков через Беларусь в Украину и такая же операция может быть проведена в страны Балтии, поэтому мандражирует на камеру.

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