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Бывшая девушка Леонардо Ди Каприо полностью обнажилась: фото 18+

54 Читати новину українською
Нина Агдал
Нина Агдал / Фото из Іnstagram

Недавно в сети появились детали нового романа актера Леонардо Ди Каприо с 20-летней моделью Камиллой Мороне. Однако пользователи интернета обсуждают и его бывшую возлюбленную Нину Агдал.

Нина выложила в сеть провокационный кадр, на котором полностью обнажилась.

"Когда свет и бойфренд (модель встречается с Джеком Бринкли-Куком) с камерой рядом. Тогда ты просто делаешь то, что должен", – подписала снимок Агдал.

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Нина Агдал

Стоит добавить, что модель из Дании часто публикует обнаженные снимки.

Нина и Леонардо Ди Каприо встречались в начале 2017 года.

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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