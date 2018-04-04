Бывшая девушка Леонардо Ди Каприо полностью обнажилась: фото 18+
Недавно в сети появились детали нового романа актера Леонардо Ди Каприо с 20-летней моделью Камиллой Мороне. Однако пользователи интернета обсуждают и его бывшую возлюбленную Нину Агдал.
Нина выложила в сеть провокационный кадр, на котором полностью обнажилась.
"Когда свет и бойфренд (модель встречается с Джеком Бринкли-Куком) с камерой рядом. Тогда ты просто делаешь то, что должен", – подписала снимок Агдал.
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Нина Агдал
Стоит добавить, что модель из Дании часто публикует обнаженные снимки.
Нина и Леонардо Ди Каприо встречались в начале 2017 года.
Источник: 24 Канал
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