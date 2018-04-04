Бывшая девушка Леонардо Ди Каприо полностью обнажилась: фото 18+

Недавно в сети появились детали нового романа актера Леонардо Ди Каприо с 20-летней моделью Камиллой Мороне. Однако пользователи интернета обсуждают и его бывшую возлюбленную Нину Агдал.

Нина выложила в сеть провокационный кадр, на котором полностью обнажилась.

"Когда свет и бойфренд (модель встречается с Джеком Бринкли-Куком) с камерой рядом. Тогда ты просто делаешь то, что должен", – подписала снимок Агдал.

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Нина Агдал

Стоит добавить, что модель из Дании часто публикует обнаженные снимки.

Допис, поширений Nina Agdal (@ninaagdal) 12 Січ 2018 р. о 9:30 PST

Допис, поширений Nina Agdal (@ninaagdal) 27 Лип 2017 р. о 12:27 PDT

Нина и Леонардо Ди Каприо встречались в начале 2017 года.