18:31
30 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
24°C 12°C
  • пятница
    26°C 13°C
  • суббота
    28°C 15°C
  • воскресенье
    31°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Политические игры Путина. Экстремистские заявления Соловьёва
Вєсті Кремля
21:05, 29 августа
Вести.UA. Азаров– эксперт по украинскому языку. Российский Львов во снах Царева
Вєсті.UA
19:49, 29 августа
Навария: как "заметают следы" земельных "дерибанов" чиновники и кто прикрывается ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Бывшая "Мисс Италии", которой плеснули в лицо кислотой, вышла на красную дорожку: фото

653 Читати новину українською
Jo Squillo, Джессика Нотаро, Джуси Версаче и Франческа Карролло
Jo Squillo, Джессика Нотаро, Джуси Версаче и Франческа Карролло / www.gettyimages.in

Итальянская модель Джессика Нотаро, которая стала победительницей в "Мисс Италия-2007", после тяжелых испытаний появилась на красной дорожке Венецианского фестиваля.

Известная модель решила показать всему миру, что даже с самыми тяжелыми трудностями можно справиться и дальше идти вперед. Следовательно, Джессика Нотаро появилась на острове Лидо на Венецианском фестивале, который начался вчера, 29 августа и продлится до 8 сентября.

Читайте также: Жестокая любовь: модель впервые показала лицо, обезображенное кислотой (18+)

На красную дорожку звезда прибыла в великолепном золотистом платье в пол, которое отличалось длинным шлейфом, откровенным декольте и яркими блестками. Вместе с ней на событие пришла также женщина-атлет на протезах Джуси Версаче, и их подруги – певица Jo Squillo, которая поддержала Нотару, прикрыв один глаз повязкой, и модель Франческа Карролло.


Jo Squillo, Джессика Нотаро, Джуси Версаче и Франческа Карролло


Джуси Версаче, Jo Squillo и Джессика Нотаро

Читайте также: Венецианский фестиваль 2018: 10 лучших платьев с красной дорожки

Напомним, что после трехлетних отношений и помолвки с Жоржем Едсоном Таварешем, Джессика Нотаро решила расстаться с любимым. После этого уроженец Западной Африки начал преследовать женщину и в январе 2017 года "плеснул" кислотой в ее лицо. Мужчину арестовали, однако модели пришлось больше года лечиться и ждать, пока заживут раны.

Джессика Нотаро "до" ужасного инцидента с экс-бойфрендом Жоржем Таварешем и "после "

До травмы Нотару была телеведущей, моделью, строила карьеру певицы и работала в одном из дельфинариев. После реабилитации она вернулась к привычной жизни и даже приняла участие в танцевальном проекте, в котором одержала победу.

Теги: LifeStyle Фестивали Мода
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Бомба замедленного действия для Путина, – западные СМИ о ситуации с пенсионной реформой в России
сегодня, 18:01 Бомба замедленного действия для Путина, – западные СМИ о ситуации с пенсионной реформой в России
Олександра Кравчук
Как мигранты могут изменить ситуацию вокруг
сегодня, 17:01 Как мигранты могут изменить ситуацию вокруг
Блог Соцмережі
День знань чи День марнославства?
сегодня, 16:56 День знань чи День марнославства?
Сергій Гусовський
Почему украинская армия не стреляла по россиянам в Крыму
сегодня, 16:00 Почему украинская армия не стреляла по россиянам в Крыму
Павло Казарін
"Они сошли с ума": что говорил об Украине опальный Иосиф Кобзон
сегодня, 15:19 "Они сошли с ума": что говорил об Украине опальный Иосиф Кобзон
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук