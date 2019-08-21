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      Бывшие чиновники из МВД Грузии напали на предпринимателя под Киевом

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      Под Киевом полиция задержала трех грузин за разбойное нападение
      Под Киевом полиция задержала трех грузин за разбойное нападение / Укринформ

      Трое грузин вломились в дом бизнесмена, угрожали оружием и требовали деньги. Получив свое, злоумышленники связали потерпевшего и похитили его автомобиль. Как оказалось впоследствии, двое из трех нападавших были высокопоставленными чиновниками в МВД Грузии.

      Злоумышленниками оказались бывшие сотрудники МВД Грузии: 43-летний Мириан Гочадзе, 41-летний Тенгиз Занадзе и 33-летний Леван Хуцишвили, об этом сообщает Новости Грузия.

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      Мириан Гочадзе был начальником отряда специального назначения МВД до 2013-го года. Леван Хуцишвили работал в МВД с 2006 года и занимал должность начальника одного из управлений пограничной полиции, а Тенгиз Занадзе также работал в органах МВД с 2004-го по 2013 год.

      Мужчины покинули Грузию после смены власти и переехали в Украину. Они принимали активное участие в боевых операциях на Востоке Украины и занимались частным бизнесом.

      По словам начальника полиции в Киевской области Андрея Небытова, полицейские двое суток пытались перехватить нападавших, устроив план "Перехват". Правоохранителям удалось задержать грузин в последний момент – на трассе, когда злоумышленники направлялись к аэропорту Борисполь.

       
      В Киеве задержали трех грузин за разбойное нападение

      Нападавшие оказались бывшими работниками МВД Грузии:

       

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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Киева Криминал Оружие Новости Грузии
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