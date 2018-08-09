Бывший игрок "Динамо" и "Карпат" стал одноклубником Ярмоленко в "Вест Хэме"
Очередным новичком английского "Вест Хэма", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, стал испанский нападающий Лукас Перес.
29-летний игрок в свое время выступал за львовские "Карпаты" (в 2011-2013 годах, 52 матча, 14 голов) и находился в киевском "Динамо" (при тренере Олеге Блохине игрок так и не провел ни одного матча за основу киевлян).
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В 2016 году игрок перешел в английский "Арсенал", однако предыдущий сезон провел в испанском "Депортиво".
Сумма трансфера не сообщается. Контракт рассчитан на три года.
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Источник: 24 Канал
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