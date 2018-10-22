Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины возглавил московский "Спартак"
Испанский специалист Рауль Рианчо, который в свое время работал в тренерских штабах киевского "Динамо" и сборной Украины будет тренировать московский "Спартак".
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Напомним, в мае 2018 года Рауль Рианчо покинул тренерский штаб сборной Украины и присоединился к московскому "Спартаку". Там он был помощником у итальянца Массимо Карреры. Однако из-за неудачных результатов российской команды, тренера уволили. Поэтому исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" будет Рауль Рианчо.
Источник: 24 Канал
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