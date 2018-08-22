Бывший тренер ФК "Львов" Жилмар стал экспертом на телеканале

Бразилец Жилмар, который до недавнего времени был тренером ФК "Львов", продолжит карьеру в Украине, приближенную к футболу. Он станет экспертом на телеканалах "Футбол 1/2".

Первым матчем, в котором Жилмар выступит экспертом, станет игра киевского "Динамо" против "Аякса" в Лиге чемпионов в среду, 22 августа.

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"Команда Жилмара имела возможность мериться силами с" динамовцами" в этом сезоне, поэтому с середины он знает манеру их игры. На скамейке Жилмар запомнился своими откровенными и искренними эмоциями, поэтому можно ожидать экспрессивного поведения и в студии "Ночи Лиги Чемпионов", – объяснили свое решение на телеканале.

Напомним, Жилмар покинул пост тренера ФК "Львов" после того, как оказалось, что у него нет тренерской лицензии "PRO", необходимой для того, чтобы быть наставником команды УПЛ.



К слову, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко тоже начал работу экспертом на одном из итальянских телеканалов.

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