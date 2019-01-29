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      Бывший звездный легионер "Динамо" выиграл дело против клуба

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      Лэнс выиграл дело против Динамо
      Лэнс выиграл дело против Динамо / koztimes.com

      Международная федерация футбола (ФИФА) согласилась с претензией бывшего игрока киевлян Джермейна Лэнса относительно выплаты задолженности по зарплате, а также отмены наложенных "Динамо" штрафных санкций в отношении голландца.

      Лэнс обратился с жалобой в ФИФА 17 июля 2017 года. В первую очередь он потребовал от ФК "Динамо" погасить долг по заработной плате в размере 241 935,48 евро. С этим требованием в клубе не согласились, уточнив, что готовы компенсировать игроку только 82 191,78 евро.

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      ФИФА же приняла решение в пользу футболиста, отклонив объяснения администрации "Динамо", пишет SportArena

      Кроме того, в ФИФА заявили о нарушении юридической процедуры наложения штрафных санкций киевским клубом на голландца, а также признали штраф в размере 100 тысяч евро слишком высоким.

      31-летний Джремейн Лэнс присоединился к "Динамо" летом 2013 года. Футболист сборной Нидерландов выступал за "бело-синих" до 2015 года. За это время футболист сыграл 49 матчей, в которых забил 10 голов.

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      Теги: Футбол Спорт Динамо
      Источник: 24 Канал
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