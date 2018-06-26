Cardi B тайно вышла замуж: детали
25-летняя реперка Cardi B тайно вышла замуж за певца Offset. Церемония состоялась еще девять месяцев назад, однако о ней стало известно только сейчас.
Ранее таблоид TMZ сообщил о том, что свадьба пары рэпперов состоялось 25 июня. Но сама Cardi B решила рассказать, как все было на самом деле.
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По словам певицы, одного сентябрьского утра они просто решили пожениться. Церемония была очень скромной.
"Мы нашли того, кто нас женит и она сделала это. Присутствовали мы двое и моя кузина. Я сказала "да", без платья, без макияжа, без кольца", – написала Cardi B.
Cardi B вышла замуж за Offset
Как известно, сейчас беременна и должна родить в июле. По словам рэпперши, она узнала о беременности уже после брака.
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