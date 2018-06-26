Cardi B тайно вышла замуж: детали

25-летняя реперка Cardi B тайно вышла замуж за певца Offset. Церемония состоялась еще девять месяцев назад, однако о ней стало известно только сейчас.

Ранее таблоид TMZ сообщил о том, что свадьба пары рэпперов состоялось 25 июня. Но сама Cardi B решила рассказать, как все было на самом деле.

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This why i name my album “Invasion of privacy” cause people will do the most to be nosey about your life .Welp fuck it . pic.twitter.com/U3uHFOT3qK — iamcardib (@iamcardib) 25 червня 2018 р.

По словам певицы, одного сентябрьского утра они просто решили пожениться. Церемония была очень скромной.

"Мы нашли того, кто нас женит и она сделала это. Присутствовали мы двое и моя кузина. Я сказала "да", без платья, без макияжа, без кольца", – написала Cardi B.



Cardi B вышла замуж за Offset

Как известно, сейчас беременна и должна родить в июле. По словам рэпперши, она узнала о беременности уже после брака.